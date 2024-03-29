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Вартість оформлення закордонного паспорта зросте з 1 квітня

Вона сягне 958 грн, за термінове оформлення доведеться заплатити 1598 грн.

Вартість оформлення закордонного паспорта зросте з 1 квітня
Закордонний паспорт
Фото: dpsu.gov.ua

З 1 квітня зросте загальна вартість оформлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомила Державна міграційна служба.

Річ у тім, що з наступного понеділка державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків паспорта. Тепер повна вартість оформлення документа упродовж 20 робочих сягне 958 грн, за термінове оформлення доведеться заплатити 1598 грн.

"Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - додали в міграційній службі.

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