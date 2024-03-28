ДП “Документ” також надає послуги у Берліні та Кьольні.

У німецькому Мюнхені з 28 березня для українців почав працювати мобільний пункт ДП “Документ”.

Про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

“Дорогі українки та українці Німеччини (а насамперед Баварії, Баден-Вюртембергу та найближчих регіонів), ДП зазвичай розшифровується як «державне підприємство». У випадку ДП «Документ» буде справедливо сказати, що це й «Допомога поруч». Від завтра ця допомога починає офіційно працювати й в Мюнхені – мобільний пункт з 6 автобусів за адресою Dachauer Straße 122а (у дворі приміщення для прийому українських шукачів притулку). Перелік послуг вам може бути знайомий ще з Батьківщини”, – написав Макеєв.

Посол повідомив, що лише за минулий рік ДП «Документ» оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень – у своїх «паспортних сервісах» у Берліні та Кьольні.

Водночас за минулий рік у Польщі українці оформили близько 205 тис закордонних паспортів. У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ".