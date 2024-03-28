Німеччина планує прискорити процедуру схвалення закупівлі зброї та забезпечити більшу визначеність планування для великих контрактів на постачання озброєння, пише Bloomberg.

Уряд країни створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації німецьких військ незабаром після того, як російський президент Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну. 80% уже закладено в бюджет. Міністр економіки Роберт Хабек сказав, що працює над альтернативними фондами, коли кошти вичерпаються, щоб дати компаніям можливість планувати більші замовлення на зброю. Він додав, що процеси схвалення закупівель зброї часто надто тривалі і їх необхідно прискорити.

Окрім того, переглянуть правила щодо товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. По це Хабек заявив після зустрічі з представниками компаній, зокрема Quantum-Systems, Rheinmetall і Hensoldt.

Міністр також повторив заклик до комісара Європейського Союзу з питань оборони щодо спільного ринку закупівель у блоці.

Хабек зазначив, що, зважаючи на загрозу з боку Москви, потрібно нарощувати виробництво товарів, які підвищать спроможність оборони країни. “Ситуація щодо глобальної загрози змінилася, і не роздумувати над цим було б наївно”, − додав він.