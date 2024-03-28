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В Ізраїлю “немає іншого вибору”, крім наступу на Рафах, - Нетаньяху

Голова уряду Ізраїлю вважає, шо “саме існування країни під загрозою”.

В Ізраїлю “немає іншого вибору”, крім наступу на Рафах, - Нетаньяху
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив американським конгресменам, що до перемоги в секторі Газа залишиться лише кілька тижнів.

Про це повідомляє CNN.

“Ми вбили багатьох високопоставлених лідерів [ХАМАС], у тому числі номер чотири в ХАМАС, номер три в ХАМАС. Ми отримаємо номер два і номер один. Це перемога. Перемога рукою подати. Це ще кілька тижнів”, - сказав Нетаньяху.

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Він також заявив, що в Ізраїлю “не було іншого вибору”, окрім як атакувати Рафах, оскільки “саме існування країни під загрозою”.

Нетаньяху також зауважив, що після атаки ХАМАС 7 жовтня Ізраїль мав “чудову згоду” з адміністрацією Байдена. Втім, США мали принципово інші погляди на наступ Ізраїлю в Рафаху.

  • Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 50 палестинських бойовиків протягом минулої доби в боях навколо лікарні аль-Шифа у Смузі Гази.

  • За даними ЦАХАЛ і Шин Бет, внаслідок авіаудару по району Рафах на півдні Гази були вбиті старші офіцери так званого надзвичайного комітету ХАМАС.

  • Представник Білого дому Джейк Салліван офіційно підтвердив ліквідацію армією Ізраїлю Марвана Ісси – заступника військового командувача ХАМАСу. Це найбільш високопоставлена особа, яку ЦАХАЛ вдалося знищити за час війни після нападу 7 жовтня минулого року.

  • Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвалив план наступу на місто Рафах.

  • Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер розкритикував Нетаньягу та закликав провести в Ізраїлі вибори.

  • Джо Байден вважає, що підхід очільника уряду до війни "більше шкодить, аніж допомагає".

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