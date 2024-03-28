В Ізраїлю “немає іншого вибору”, крім наступу на Рафах, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив американським конгресменам, що до перемоги в секторі Газа залишиться лише кілька тижнів.
Про це повідомляє CNN.
“Ми вбили багатьох високопоставлених лідерів [ХАМАС], у тому числі номер чотири в ХАМАС, номер три в ХАМАС. Ми отримаємо номер два і номер один. Це перемога. Перемога рукою подати. Це ще кілька тижнів”, - сказав Нетаньяху.
Він також заявив, що в Ізраїлю “не було іншого вибору”, окрім як атакувати Рафах, оскільки “саме існування країни під загрозою”.
Нетаньяху також зауважив, що після атаки ХАМАС 7 жовтня Ізраїль мав “чудову згоду” з адміністрацією Байдена. Втім, США мали принципово інші погляди на наступ Ізраїлю в Рафаху.
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