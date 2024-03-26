Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну” і “швидко перейти до миру”

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну”.
Про це він заявив в інтерв’ю консервативному виданню Israel Hayom, пише The New York Times.
Він попереджає, що єврейська держава втрачає міжнародну підтримку, створюючи “дуже погану картину для світу”.
“Ви повинні це зробити, а потім швидко перейти до “миру” в тій чи іншій формі, тому що “Ізраїль у біді””, − сказав експрезидент.
Водночас Трамп не конкретизував, що мають робити Сполучені Штати або що він зробить, якщо його оберуть президентом, аби покласти край війні в Газі чи “просувати мир” між Ізраїлем і палестинцями.
- Раніше Трамп заявляв, що може "за 24 години зупинити війну" Росії проти України. Він нібито "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною. Водночас конкретних планів він, які завше, не озвучив.