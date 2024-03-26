Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну” і “швидко перейти до миру”

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну”.

Про це він заявив в інтерв’ю консервативному виданню Israel Hayom, пише The New York Times.

Він попереджає, що єврейська держава втрачає міжнародну підтримку, створюючи “дуже погану картину для світу”.

“Ви повинні це зробити, а потім швидко перейти до “миру” в тій чи іншій формі, тому що “Ізраїль у біді””, − сказав експрезидент.

Водночас Трамп не конкретизував, що мають робити Сполучені Штати або що він зробить, якщо його оберуть президентом, аби покласти край війні в Газі чи “просувати мир” між Ізраїлем і палестинцями.