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Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну” і “швидко перейти до миру”

Він заявив, що єврейська держава втрачає міжнародну підтримку.

Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну” і “швидко перейти до миру”
Дональд Трамп. Ром, Джорджія, 9 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль “закінчити їхню війну”.

Про це він заявив в інтерв’ю консервативному виданню Israel Hayom, пише The New York Times.

Він попереджає, що єврейська держава втрачає міжнародну підтримку, створюючи “дуже погану картину для світу”.

“Ви повинні це зробити, а потім швидко перейти до “миру” в тій чи іншій формі, тому що “Ізраїль у біді””, − сказав експрезидент.

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Водночас Трамп не конкретизував, що мають робити Сполучені Штати або що він зробить, якщо його оберуть президентом, аби покласти край війні в Газі чи “просувати мир” між Ізраїлем і палестинцями.

  • Раніше Трамп заявляв, що може "за 24 години зупинити війну" Росії проти України. Він нібито "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною. Водночас конкретних планів він, які завше, не озвучив.
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