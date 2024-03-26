Поліція Угорщини допомагатиме Україні із ДНК-ідентифікацією загиблих внаслідок війни

В Ужгороді Закарпатської області пройшла зустріч голови Національної поліції України Івана Вигівського делегації угорських поліцейських на чолі з Головою поліції Угорської Республіки Яношем Балогом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполу.

Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії – щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян.

"В гуманітарному плані по знешкодженню вибухонебезпечних предметів Угорщина готова надати велику допомогу Україні", – підкреслив Янош Балог.

Також нагадали, що із самого початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну угорські поліцейські надають допомогу та підтримку українським правоохоронцям. Основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямком.

Зазначили, що українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам.

Крім того, у Будапешті для поліцейських України були проведені курси з підводного розмінування. Також надане необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

Керівник Нацполу подякував за допомогу угорським колегам.

"Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів. Важливим питанням є лікування та реабілітація наших поранених колег. Ми вдячні за вашу допомогу, яку Угорщина вже надала", – сказав Вигівський.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають. Глава МЗСУ висловив сподівання, що Угорщина не блокуватиме пов'язані з Україною кроки на рівні ЄС і НАТО, оскільки "ми надали запевнення у тому, що бажаємо вирішити проблеми на двосторонній основі і ми працюємо над цим".