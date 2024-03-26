​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
ГоловнаСвіт

Поліція Угорщини допомагатиме Україні із ДНК-ідентифікацією загиблих внаслідок війни

Національна Поліція України і правоохоронці Угощини домовилися про тіснішу співпрацю.

Поліція Угорщини допомагатиме Україні із ДНК-ідентифікацією загиблих внаслідок війни
Делегації Нацполів України і Угорщини
Фото: Національна поліція України

В Ужгороді Закарпатської області пройшла зустріч голови Національної поліції України Івана Вигівського делегації угорських поліцейських на чолі з Головою поліції Угорської Республіки Яношем Балогом. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполу.

Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії – щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян.

"В гуманітарному плані по знешкодженню вибухонебезпечних предметів Угорщина готова надати велику допомогу Україні", – підкреслив Янош Балог.

Також нагадали, що із самого початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну угорські поліцейські надають допомогу та підтримку українським правоохоронцям. Основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямком.

Зазначили, що українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. 

Крім того, у Будапешті для поліцейських України були проведені курси з підводного розмінування. Також надане необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

Керівник Нацполу подякував за допомогу угорським колегам.

"Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів. Важливим питанням є лікування та реабілітація наших поранених колег. Ми вдячні за вашу допомогу, яку Угорщина вже надала", – сказав Вигівський. 

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що переговори (діалог) з Угорщиною щодо проблемних питань у відносинах, тривають. Глава МЗСУ висловив сподівання, що Угорщина не блокуватиме пов'язані з Україною кроки на рівні ЄС і НАТО, оскільки "ми надали запевнення у тому, що бажаємо вирішити проблеми на двосторонній основі і ми працюємо над цим".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies