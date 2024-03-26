Вищий суд Іспанії призупинив своє рішення про блокування Telegram

Вищий суд Іспанії призупинив свій наказ про блокування служб обміну повідомленнями Telegram у країні, пише Reuters.

Cуд очікує звіту поліції про вплив тимчасової заборони на користувачів.

У п’ятницю суддя Сантьяго Педрас погодився призупинити надання послуг Telegram в Іспанії під час розслідування заяв кількох медіакомпаній про те, що програма дозволяла користувачам завантажувати свій контент без дозволу. Призупинення повинно було набути чинності вчора.

Але Педрас у понеділок вирішив зупинити виконання наказу і натомість замовив у національній поліції звіт про “характеристики Telegram, а також про вплив (тимчасового призупинення) на його користувачів”.