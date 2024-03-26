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Вищий суд Іспанії призупинив своє рішення про блокування Telegram

Поліція підготує звіт про вплив тимчасової заборони на користувачів.

Вищий суд Іспанії призупинив своє рішення про блокування Telegram
Фото: EPA/UPG

Вищий суд Іспанії призупинив свій наказ про блокування служб обміну повідомленнями Telegram у країні, пише Reuters.

Cуд очікує звіту поліції про вплив тимчасової заборони на користувачів.

У п’ятницю суддя Сантьяго Педрас погодився призупинити надання послуг Telegram в Іспанії під час розслідування заяв кількох медіакомпаній про те, що програма дозволяла користувачам завантажувати свій контент без дозволу. Призупинення повинно було набути чинності вчора.

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Але Педрас у понеділок вирішив зупинити виконання наказу і натомість замовив у національній поліції звіт про “характеристики Telegram, а також про вплив (тимчасового призупинення) на його користувачів”.

  • Скаргу подали компанії зокрема Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.
  • Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували майже 19% іспанців.
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