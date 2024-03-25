Санчес пообіцяв більше допомоги Іспанії Україні у 2024-му

“Тверда підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки це буде необхідно”.

Іспанія надасть у 2024 році нову допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Санчес зазначив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він підтвердив, що “тверда підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки це буде необхідно”.

“Іспанія надасть нові засоби у 2024 році, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки”, − написав він на соцплатформі X.

Прем’єр додав, що Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого та тривалого миру, який поважає основні принципи Статуту ООН. “Ми підтримуємо майбутній саміт миру, який повинен мати широку міжнародну підтримку”, − підкреслив Санчес.