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Санчес пообіцяв більше допомоги Іспанії Україні у 2024-му

“Тверда підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки це буде необхідно”.

Санчес пообіцяв більше допомоги Іспанії Україні у 2024-му
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Іспанія надасть у 2024 році нову допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Санчес зазначив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він підтвердив, що “тверда підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки це буде необхідно”.

“Іспанія надасть нові засоби у 2024 році, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, яка вже триває понад два роки”, − написав він на соцплатформі X.

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Прем’єр додав, що Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого та тривалого миру, який поважає основні принципи Статуту ООН. “Ми підтримуємо майбутній саміт миру, який повинен мати широку міжнародну підтримку”, − підкреслив Санчес.

  • Нещодавно держсекретар торгівлі Іспанії оприлюднив повний список постачань військової допомоги Україні впродовж двох років на загальну суму 190 млн євро. Київ має ще отримати 20 танків Leopard 2A4.
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