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​Росіяни не припиняють спроб захопити острів Зміїний, але це нереально, - Буданов

Окупанти регулярно завдають по острову ракетно-бомбових ударів. 

​Росіяни не припиняють спроб захопити острів Зміїний, але це нереально, - Буданов
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Російські окупанти не полишають спроб знову захопити острів Зміїний.

Про це в інтерв'ю документальному проєкту "ГУР. Битва за море" розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що росіянам не вдасться це зробити, адже  вибити звідти український гарнізон вже нереально.

При цьому окупанти регулярно завдають по острову ракетно-бомбових ударів. 

Острів Зміїний

  • Росіяни захопили Зміїний 24 лютого 2022 року. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон. 
  • Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, - ракетні комплекси. 
  • У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.
  • Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його. 
  • На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор УкраїниПрезидент Володимир Зеленський назвав звільнення острова однією з найвагоміших перемог України.
  • Росіяни не припиняють спроб атакувати острів досі.
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