​Росіяни не припиняють спроб захопити острів Зміїний, але це нереально, - Буданов

Російські окупанти не полишають спроб знову захопити острів Зміїний.

Про це в інтерв'ю документальному проєкту "ГУР. Битва за море" розповів глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що росіянам не вдасться це зробити, адже вибити звідти український гарнізон вже нереально.

При цьому окупанти регулярно завдають по острову ракетно-бомбових ударів.

Острів Зміїний