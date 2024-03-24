Головне за неділю, 24 березня: 52 бойові зіткнення, наслідки масованої атаки на інфраструктуру

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 52 бойові зіткнення, ворожі обстріли, російська ракета в повітряному просторі країни НАТО. Яким запам’ятається 760-й день повномасштабної війни.

Російські обстріли 22 березня були спрямовані на дві частини української енергосистеми, унаслідок чого вона зазнала великих втрат, розповів в етері телемарафону гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Били по двох частинах енергосистеми. Перша - це генеруюча частина і друга - це розподільча. Якщо почати з генеруючих потужностей, то уразили декілька типів генеруючих потужностей. Велика кількість ТЕЦ була уражена ракетами і дронами... Друга частина - ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго": трансформатори і таке інше", - розповів Коваленко.

За його словами, Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Наразі триває підрахунок завданих збитків.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 52 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 березня – в нашій новині.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що під час ранкової атаки РФ на заході України зафіксували пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Під час ранкового обстрілу РФ по Україні Польща підняла у повітря дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі, повідомило Радіо Свобода з посиланням на Міноборони Польщі.

«Ракети, які мають на борту пілоти, могли б збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але після 39 секунд він покинув нашу територію», – сказав на брифінгу радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Російська ракета залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі.

Польща вимагатиме від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.

Через російські обстріли у Харкові знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, пише "Економічна правда".

Він уточнив, що точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місті повідомити неможливо. Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії, опалення відновлено у 60% будинків, а водопостачання є майже у всіх.

Після російських обстрілів у Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Кривому Розі запроваджують екстрені відключення світла, в Одесі – стабілізаційні.

Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня, пише ASTRA.

Відомо, що внаслідок атаки 23 березня на Куйбишевському НПЗ була пошкоджена установка АВТ-4, що відповідає за первинну переробку нафти, зокрема її розділення на окремі фракції. Тож після виведення з ладу установки виробничий цикл підприємства зупинено.

За інформацією британської розвідки, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ.

Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО. Косово було парламентським спостерігачем, а стане асоційованим членом, Мальта отримає асоційоване членство.

Такі рішення ухвалив постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО на зустрічі у Таллінні 23-24 березня, йдеться на сайті ПА.

Участь у роботі асамблеї взяли понад 40 законодавців з НАТО. На зустрічі делегати привітали нового союзника НАТО - Швецію, на цій першій зустрічі шведські парламентарі були присутні як повноправні члени.

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