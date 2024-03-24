​У Харківській області на тиждень вводять графіки відключень електроенергії

Графік погодинних відключень електроенергії діятиме у період із 25 по 31 березня.

Після російських обстрілів у Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вдень він повідомив, що АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень, проте їх коригували, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини.

Згодом Синєгубов опублікував графік, згідно із яким у різних районах Харкова вимикатимуть електроенергію на шість годин: з 9.00 до 15.00, з 15.00 до 21.00 з 21.00 до 03.00 та з 03.00 до 9.00.

У області світло вимикатимуть на дві години одночасно у двох територіальних громадах, починаючи із 9.00 і до 17.00.

"Наголошую, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", – повідомив начальник Харківської ОВА.

Він зазначив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.

23 березня у Міненерго повідомили, що без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більше мільйона споживачів. Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини.