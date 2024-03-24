Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)
На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Харківській області на тиждень вводять графіки відключень електроенергії

Графік погодинних відключень електроенергії діятиме у період із 25 по 31 березня. 

​У Харківській області на тиждень вводять графіки відключень електроенергії
Фото: EPA/UPG

Після російських обстрілів у Харкові та області із 25 по 31 березня запроваджують графік відключень електроенергії.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вдень він повідомив, що АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень, проте їх коригували, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини.

Згодом Синєгубов опублікував графік, згідно із яким у різних районах Харкова вимикатимуть електроенергію на шість годин: з 9.00 до 15.00, з 15.00 до 21.00 з 21.00 до 03.00 та з 03.00 до 9.00.

У області світло вимикатимуть на дві години одночасно у двох територіальних громадах, починаючи із 9.00 і до 17.00. 

"Наголошую, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", – повідомив начальник Харківської ОВА.

Він зазначив, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.

23 березня у Міненерго повідомили, що без електрики внаслідок масштабної російської атаки залишилися більше мільйона споживачів. Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies