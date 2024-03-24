Росіяни набирають "ветеранів" на держслужбу на окуповані території

Росіяни навмисне вербують так званих "ветеранів" для роботи в окупаційних адміністраціях на тимчасово окупованих територіях України, щоб змінити демографічний склад регіонів.

Про це пише Центр національного спротиву.

Окупанти навмисне заохочують росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях.

"У межах програми "герої сво" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів. Таким чином у кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом, — йдеться в повідомленні.

Отримавши посади окупанти переїжджають на ТОТ з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

"Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові внз, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", — зазначається в повідомленні.

Центр національного спротиву підкреслює, що ніхто з колаборантів, "ветеранів сво" не уникне покарання за свої злочини проти людства.

"кремль не здатний повною мірою захисти своїх громадян від гніву українського підпілля", — резюмують у Центрі нацспротиву.