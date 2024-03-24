Головне за ніч та ранок неділі, 24 березня: чергова масована атака, удари по Львівщині, ураження "Ямала" і "Азова" в Севастополі

Нічна повітряна атака, 75 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сьогодні вночі російська армія вчинила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.

У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram о 7:16.

У Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі– на територію паркової зони і на територію житлової забудови.

"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання", – сказав він.

Львівську область ворог сьогодні вночі атакував близько 20 ракетами й 7 шахедами, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Голова Львівська ОВА Максим Козицький заявив, що атакували обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки виникла пожежа.

За інформацією Максима Козицького, в зону відповідальності ПвК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників.

"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів». Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", – написав Козицький.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги російська армія повторно завдала ракетного удару по Львівщині. Ворог цілив у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, що й вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

Уночі ворог атакував Львівську область близько 19 ракетами й 7 шахедами.

Уночі 24 березня Сили оборони України знищили 18 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За інформацією командувача, вночі 24 березня рРосія атакувала Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс) і 28 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда в тимчасово окупованому Криму).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 75 бойових зіткнень.

Загалом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 990 солдатів. РФ також позбулася 24 танків, 28 бойових броньованих машин та 44 артилерійських систем. З 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 436 750 осіб

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

Через це без тепла залишилися шість лікарень, понад 150 навчальних закладів та 3000 будинків, де загалом мешкають 76 000 людей. Про це голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В одному з медзакладів також були перебої з електропостачанням, але його вже відновили.

Російська армія двома хвилями спрямувала ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини. Відомо про влучання у припортову інфраструктуру Одещини, уламки "шахеда" пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині.

Сили оборони півдня повідомляють, що українським захисникам вдалось відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 ворожих цілей знищили на Дніпропетровщині, по 3 — на Одещині та Миколаївщині, 1 на Херсонщині.

"На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти ерегетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання", — ідеться у повідомленні Сил оборони.

За інформацією Страткому ЗСУ, Сили оборони сьогодні вночі уразили два великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов» в окупованому Севастополі.

Про це стало відомо зранку 24 березня. "Сили оборони України успішно уразили російські великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі", — ідеться в повідомленні.

Напередодні російські ТГ-канали повідомляли, що уночі в Севастополі пролунали близько 10 вибухів.

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