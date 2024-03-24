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Сили оборони вночі знищили 18 крилатих ракет і 25 "шахедів"

Ворожі повітряні цілі знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Сили оборони вночі знищили 18 крилатих ракет і 25 "шахедів"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 24 березня Сили оборони України  знищили 18 ворожих крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За інформацією командувача, вночі 24 березня рРосія атакувала Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс) і 28 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда в тимчасово окупованому Криму).

Фото: Повітряні сили

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

  • Сьогодні вночі армія РФ здійснила чергову повітряну атаку на Україну. Била крилатими ракетами і ударними БпЛА. Знову цілила по енергоінфраструктурі.
  • У Києві внаслідок падіння уламків російських ударних безпілотників є пошкодження в двох районах. Інформації про поранених немає
  • Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. 
  • На Львівщину ворог запустив 19 крилатих ракет і 7 "шахедів". Цілили в енергооб'єкти. Без постраждалих.
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