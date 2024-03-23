Головне за суботу, 23 березня: удари по Одещині та Харкову, наслідки теракту в Підмосков'ї

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 64 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вибухи в Севастополі. Яким запам’ятається 759-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 березня – в нашій новині.

Російська армія у суботу, 23 березня, атакувала з тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою територію Одеської області, повідомляють Сили оборони півдня.

Російська ракета "Іскандер-М" влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Сьогодні, 23 березня, ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

Пізно ввечері 23 березня у Севастополі пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне та місцеві пабліки.

“В окупованому Севастополі було чутно вибухи, розповів Суспільному місцевий житель. За його даними, їх пролунало близько десяти. Окупаційний «губернатор» Севастополя Развожаєв заявляє, що в місті працює ППО”, – повідомило Суспільне.

Згодом видання повідомило про ще чотири вибухи із посиланням на місцевого жителя. А Развожаєв повідомив, що внаслідок падіння уламків у місті є руйнування.

Місцевий паблік “Крымский ветер” опублікував відео вибухів. Стверджується, що це моменти “прильотів”.

Слідчий комітет РФ уточнив інформацію щодо жертв та постраждалих під час стрілянини у концертній залі в підмосковному Красногорську.

За оновленими даними, як пише BBC, загинули щонайменше 133 особи, які перебували у Crocus City Hall. Більше 100 постраждалих були госпіталізовані, з них 60 - у важкому стані.

У США джерела BBC підтвердили, що заява "Ісламської держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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