Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 березня повідомив, що у російських ракетах, випущених по Україні 22 березня, знайшли 300 компонентів із 10 країн.

“В усіх цих “Іскандерах”, “Кинджалах” та інших російських ракетах, у “шахедах” десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, були щонайменше 300 типів компонентів з десяти країн”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що разом із “шахедами” це загалом щонайменше 7,5 тисячі компонентів і кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії.

Минулого тижня у Європарлементі підтримали кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС. Документ передбачає конфіскацію на користь України доходів, отриманих за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засобів, що були використані для порушення обмежувальних заходів.