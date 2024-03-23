Welt: російські військові почали частіше використовувати американські системи Starlink

Журналісти з’ясували, що заблокувати роботу терміналів можна за геолокацією, але оскільки українські та російські війська знаходяться поруч, то блокування позначиться на обох сторонах.

Російські військові почали частіше використовувати американські системи супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX, повідомляє “Фокус” із посиланням на німецьке видання Welt.

За словами журналістів, про використання росіянами Starlink їм розповіли бійці розвідувально-аналітичного центру бригади "Буревій".

"Без Starlink наша ефективність була б явно знижена. Тому я б сказав, що вони також дуже ефективні для росіян", – сказав командир підрозділу Олександр.

Зазначається, що пристрої Starlink, які були виявлені у росіян на окупованих територіях кілька тижнів тому, досі активні. До того ж їх стає більше.

Як розповів керівник підрозділу радіорозвідки з позивним "Міхась", із перехоплення розмов росіян стало відомо, що в окупованій Кремінній навіть є магазин, де продають Starlink. Так, ЗС РФ не можуть працювати із цими системами в глибині РФ, але в них є простір для роботи на лінії фронту – на дистанції 30 або 50 кілометрів.

У матеріалі йдеться, що заблокувати роботу терміналів можна за геолокацією. Українські та російські війська знаходяться поруч, а тому блокування позначиться на обох сторонах.

За словами неназваного офіцера радіорозвідки, ЗС РФ використовують Starlink для корекції вогню артилерії. Зламати супутниковий зв'язок не можна.

На початку березня видання The Washington Post повідомило, що у США розпочали розслідування через використання Starlink на фронті російськими окупантами. Законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.