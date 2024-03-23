В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ обговорив це питання на нараді з керівниками відомства.

В Україні готують зведені загони Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко обговорив це питання під час наради з керівниками відомств.

“Вони мають бути готові до оперативного направлення зведеного загону в регіон, який потребуватиме допомоги”, − зазначив очільник МВС.

Під час наради також обговорили питання безпеки у містах, евакуації людей з прифронтової території та дії під час відключень електроенергії.