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В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ обговорив це питання на нараді з керівниками відомства.

В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Фото: МВС

В Україні готують зведені загони Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Клименко обговорив це питання під час наради з керівниками відомств. 

“Вони мають бути готові до оперативного направлення зведеного загону в регіон, який потребуватиме допомоги”, − зазначив очільник МВС. 

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Під час наради також обговорили питання безпеки у містах, евакуації людей з прифронтової території та дії під час відключень електроенергії. 

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