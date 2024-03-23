Голова Харківської ОВА попередив про можливі блекаути

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив, що в області можливі відключення електроенергії.
Про це він написав у Telegram.
"Руйнування дійсно серйозні. Результати роботи фахівців, які працюють без відпочинку, деякі жителі Харкова можуть спостерігати у себе в оселях. Але роботи ще вдосталь. Плануємо незабаром вийти на пік потужностей. Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі", - зазначив Синєгубов.
Він також наголосив, що енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб якомога більше людей мали світло в своїх оселях.
"Не користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пікові години. Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів", - додав голова ОВА.
- 22 березня через російські обстріли у Харкові є проблеми зі світлом і водопостачанням. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики.