Голова Харківської ОВА попередив про можливі блекаути

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив, що в області можливі відключення електроенергії.

Про це він написав у Telegram.

"Руйнування дійсно серйозні. Результати роботи фахівців, які працюють без відпочинку, деякі жителі Харкова можуть спостерігати у себе в оселях. Але роботи ще вдосталь. Плануємо незабаром вийти на пік потужностей. Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі", - зазначив Синєгубов.

Він також наголосив, що енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб якомога більше людей мали світло в своїх оселях.

"Не користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пікові години. Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів", - додав голова ОВА.