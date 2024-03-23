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Замість медицини: РФ хоче створити на окупованих територіях України мережу лікеро-горілчаних магазинів

Також у Мелітополі окупанти вирішили “реанімувати” радіоточки, запустивши ворожу пропаганду.

Замість медицини: РФ хоче створити на окупованих територіях України мережу лікеро-горілчаних магазинів
Фото: Вікі

Росіяни оголосили про намір вкласти 50 млн рублів у створення цілої мережі лікеро-горілчаних магазинів на окупованих територіях України.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Замість розвитку освіти, медицини та культури, вони вирішили, що їхній пріоритет − збільшення споживання алкогольних напоїв”, − зазначив він. 

У Мелітополі окупанти вирішили “реанімувати” радіоточки − на “віджатих” радіохвилях з’явилося “Радіо Крим” − ще одне джерело кремлівської пропаганди та дезінформації.

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“Продовжує діяти репресивна машина рф. Від початку року на захоплених росією територіях України зафіксовано майже три сотні “затримань” місцевих мешканців. Реально ж йдеться про справжнє викрадення. Людей затримують за доносами у нелояльності, тримають у катівнях”, − додав Федоров. 

  • У січні Федоров розповідав, що у медичних закладах на тимчасово окупованих територіях не вистачає персоналу.
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