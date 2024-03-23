Замість медицини: РФ хоче створити на окупованих територіях України мережу лікеро-горілчаних магазинів

Також у Мелітополі окупанти вирішили “реанімувати” радіоточки, запустивши ворожу пропаганду.

Росіяни оголосили про намір вкласти 50 млн рублів у створення цілої мережі лікеро-горілчаних магазинів на окупованих територіях України.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Замість розвитку освіти, медицини та культури, вони вирішили, що їхній пріоритет − збільшення споживання алкогольних напоїв”, − зазначив він.

У Мелітополі окупанти вирішили “реанімувати” радіоточки − на “віджатих” радіохвилях з’явилося “Радіо Крим” − ще одне джерело кремлівської пропаганди та дезінформації.

“Продовжує діяти репресивна машина рф. Від початку року на захоплених росією територіях України зафіксовано майже три сотні “затримань” місцевих мешканців. Реально ж йдеться про справжнє викрадення. Людей затримують за доносами у нелояльності, тримають у катівнях”, − додав Федоров.