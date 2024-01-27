У медзакладах на ТОТ критично не вистачає персоналу, – Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у медичних закладах на тимчасово окупованих територіях не вистачає персоналу.

"Медицина в окупації "виживає" пацієнтів. У лікарнях критично не вистачає кадрів. Люди шукають альтернативу у приватних клініках. Дійшло до того, що запис до окремих лікарів там перевищує двомісячний термін", – розповів Федоров.

Він додав, що завезення з Росії медиків не покращує ситуації.

"Як приклад - відкриті вакансії у лікарні Токмаку. Сюди шукають ВСІХ спеціалістів - від лаборанта до ендокринолога", – зазначив міський голова.

Також Федоров наголосив, що значної шкоди завдає необхідність мати російське медичне страхування, яке є обов’язковим із 1 січня 2024 року.

"Добиває" хворих вимога з 1 січня 2024 року з'являтися на прийом до лікарні з медичною страховкою. Без роспаспорту її не отримати, а разом з нею в подальшому – і меддопомогу", – повідомив Федоров.

Про обов’язковість отримання російського медичного полісу для мешканців ТОТ Федоров повідомляв ще наприкінці минулого року. За його словами, російська окупаційна адміністрація дала мешканцям тимчасово окупованих територій (ТОТ) час до нового року, щоб або отримати російський паспорт чи міграційну посвідку на проживання, або ж бути депортованими.