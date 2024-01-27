На Куп’янському напрямку ворог відновив інтенсивні наступальні дії, людей почали евакуйовувати, — ОВА

Евакуювалися більше 200 людей, з них — більше 15 родин з дітьми.

Інтенсивність наступальних дій російської армії на Куп’янському напрямку знову відновилася, наші воїни відбили за минулу добу 13 ворожих атак.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Два напрямки досить серйозні — Синьківка і Табаївка, південніше Куп’янська», — каже Олег Синєгубов.

За його словами, цілодобово ведеться спостереження за тими військами, які можуть бути проти нас і на півночі, білгородський напрямок, і на Вовчанському напрямку, і на Куп’янському напрямку.

Олег Синєгубов додав, що на Куп’янському напрямку триває евакуація. На сьогодні з допомогою волонтерів евакуювалися більше 200 людей, з них — більше 15 родин з дітьми.