Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна зможе забезпечити контроль над небом до кінця року, — Кулеба

У разі отримання Україною літаків F-16, дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет у достатній кількості, це цілком реально.

Україна зможе забезпечити контроль над небом до кінця року, — Кулеба
Фото: EPA/UPG

Якщо Україна зможе отримати літаки F-16, дрони відповідного класу, засоби РЕБ та ракети у достатній кількості, то вже до кінця року ми зможемо закрити небо. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно», — зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що нічого безпрецедентного у цьому немає. І наголосив на важливості Європейського фонду миру, який він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Давосі закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень щодо допомоги Україні, зокрема - щодо питання передачі заморожених російських активів та оборонної промисловості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies