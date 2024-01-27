Україна зможе забезпечити контроль над небом до кінця року, — Кулеба

У разі отримання Україною літаків F-16, дронів відповідного класу, засобів РЕБ та ракет у достатній кількості, це цілком реально.

Якщо Україна зможе отримати літаки F-16, дрони відповідного класу, засоби РЕБ та ракети у достатній кількості, то вже до кінця року ми зможемо закрити небо.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно», — зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що нічого безпрецедентного у цьому немає. І наголосив на важливості Європейського фонду миру, який він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Давосі закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень щодо допомоги Україні, зокрема - щодо питання передачі заморожених російських активів та оборонної промисловості.