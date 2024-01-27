Російська армія обстріляла Донеччину з артилерії та РЗСВ. Є жертви

За добу росіяни 15 разів завдавали ударів по житлових кварталах Донецької області.

Сьогодні вночі російська рамія завдала масованого удару по населених пунктах Донецької області. Знищені житлові будинки, промислова інфраструктура та освітній заклад. Внаслідок обстрілів загинули дві людини.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі через обстріл 1 людина загинула у Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ — без жертв.

У Краматорському районі уночі росіяни ударили ракетою по Слов'янську — зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівка обстріляна з артилерії — є пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів.

У Сіверську Бахмутського раойну загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді — 2 будинки і промислова будівля.

За інформацією Філашкіна, за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 особи, у тому числі 29 дітей.

Уночі 27 січня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав удару по місту ракетою "Іскандер-М".