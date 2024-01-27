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ЗСУ ліквідували 770 російських окупантів, 6 танків і 15 бронемашин

Загалом Росія вже втратила в Україні 381 370 військових.

ЗСУ ліквідували 770 російських окупантів, 6 танків і 15 бронемашин
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 381 370 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 381370 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6271 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,
  • артилерійських систем – 9085 (+3) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)

Дані уточнюються.

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