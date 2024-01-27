ЗСУ ліквідували 770 російських окупантів, 6 танків і 15 бронемашин

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 381 370 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 381370 (+770) осіб,
- танків ‒ 6271 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,
- артилерійських систем – 9085 (+3) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)
Дані уточнюються.