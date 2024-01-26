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На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту, є загроза для домогосподарств

Наразі площа зсуву становить 10,5 га, однак процес триває.

На Закарпатті стався масштабний зсув ґрунту, є загроза для домогосподарств
На Закарпатті стався зсув грунту на площі 10, 5 га
Фото: ДП "Ліси України"

 У Дубівській громаді Тячівського району відбувся масштабний зсув ґрунту. Через зсув виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, можуть бути пошкоджені  приватні домогосподарства. Вже пошкоджено сотні дерев. 

"Схожа ситуація з підтопленнями була зафіксована в 1998 році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги", – повідомили у ДП "Ліси України".

Спровокували зсув на території філії "Мокрянського лісомисливського господарства" рясні опади, через які відбулися нищівні паводки й серйозне розмʼякшення ґрунтів. 

У Закарпатській обласній військовій адміністрації провели оперативну нараду. 

На Закарпатті стався зсув грунту
Фото: ДП "Ліси України"
На Закарпатті стався зсув грунту

"Завершив оперативну нараду з представниками екстрених служб, Національної поліції, РВА, лісівниками та іншими залученими структурами", – повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Він додав, що площа зсуву станом на сьогодні становить 10,5 га.

"Однак фіксуємо рух породи, тож зсувний процес триває", – сказав Микита.

За даними ОВА, представники ДСНС та лісомисливського господарства забезпечили цілодобовий моніторинг ситуації з відповідними звітами, аналізом та прогнозуванням.

"Також підготували техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ і громади для ліквідації можливих наслідків. Зараз загрози життю та здоровʼю людей немає, однак вживаються заходи з метою запобігання й оперативного реагування на зміну обстановки в районі зсуву ґрунту",ту", – додали в ОВА.

Уточнено план можливої евакуації населення найближчого населеного пункту та наявні резерви для виконання першочергових завдань.

На місці працюють усі необхідні служби, техніка та особовий склад, включно з фахівцями-геологами.

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