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Шість мільйонів доларів, які конфіскували у злочинців, передали у держбюджет

Гроші вилучили в учасників злочинної групи, яка продавала зброю.

Шість мільйонів доларів, які конфіскували у злочинців, передали у держбюджет
Конфісковані гроші злочинців передали у держбюджет
Фото: Національна поліція

На Дніпропетровщині вилучені в учасників злочинного угруповання кошти слідчі передали до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). 

"23 січня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра гроші, вилучені в учасників злочинної групи, передано у комерційне користування до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – повідомили у Національній поліції.

6 мільйонів доларів злочинців передали у держбюджет
Фото: Національна поліція
6 мільйонів доларів злочинців передали у держбюджет
Гроші  у різній валюті поліцейські вилучили під час обшуків у членів організованої злочинної групи, підозрюваних у незаконному зберігання зброї та боєприпасів та інших злочинах. 

Наразі досудове розслідування триває. Підозрювані перебувають під вартою.

Що відомо про затримання

  • На початку грудня минулого року під час поліцейської спецоперації правоохоронці Дніпропетровської області затримали трьох жителів Дніпра. 
  • Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. 
  • У ході обшуків у "бізнесменів" виявили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 
  • Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.
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