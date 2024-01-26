Шість мільйонів доларів, які конфіскували у злочинців, передали у держбюджет

На Дніпропетровщині вилучені в учасників злочинного угруповання кошти слідчі передали до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
"23 січня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра гроші, вилучені в учасників злочинної групи, передано у комерційне користування до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – повідомили у Національній поліції.
Наразі досудове розслідування триває. Підозрювані перебувають під вартою.
Що відомо про затримання
- На початку грудня минулого року під час поліцейської спецоперації правоохоронці Дніпропетровської області затримали трьох жителів Дніпра.
- Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби.
- У ході обшуків у "бізнесменів" виявили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
- Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.