Шість мільйонів доларів, які конфіскували у злочинців, передали у держбюджет

На Дніпропетровщині вилучені в учасників злочинного угруповання кошти слідчі передали до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

"23 січня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра гроші, вилучені в учасників злочинної групи, передано у комерційне користування до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", – повідомили у Національній поліції.

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Гроші у різній валюті поліцейські вилучили під час обшуків у членів організованої злочинної групи, підозрюваних у незаконному зберігання зброї та боєприпасів та інших злочинах.

Наразі досудове розслідування триває. Підозрювані перебувають під вартою.

Що відомо про затримання