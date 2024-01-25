На Харківщині поліція викрила злочинну групу, яка спеціалізувалася на підробці документів, зокрема, і тих, що видають підрозділи системи МВС України.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

У фігурантів провели більш ніж десять санкціонованих обшуків і вилучили кустарне устаткування для підробки документів, макети бланків різних установ і печаток, бланки паспортів, зокрема, інших держав, бланки посвідчень водія тощо.

Поліція проводить обшуки у злочинної групи, яка виготовляла фальшиві документи

Зловмисники виготовляли і збували фальшиві документи по всій Україні. За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

Серед затриманих - шестеро чоловіків і жінка. Всі вони жителі Харкова, Києва та області, віком від 29 до 64 років. Злочинною діяльністю займалися безпосередньо за місцем свого проживання, а "липові" документи пересилали замовникам через пошту.

Замовлення приймали телеграмі, а оплату – на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення документів коливалася від 350 до 2000 доларів, залежно від складності роботи і рівня документів. Наприклад, фальшиве водійське посвідчення коштувало $350, а українськи паспорт - $1200.

Серед підроблених документів були також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності, українські та закордонні паспорти, зокрема, і паспорти інших держав. Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі головному фігуранту вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Іншим учасникам злочинної групи невдовзі вручать підозри за тією ж статтею. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.