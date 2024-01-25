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На війні загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту Артур Галстян

Артур загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання.

На війні загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту Артур Галстян
Артур Галстян
Фото: Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту

На війні загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту Артур Галстян. 

Про це повідомив Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

“Маємо чергову трагічну звістку з фронту – загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України Артур Галстян. Рідні, друзі та побратими пам’ятають його як глибоко порядну, віддану й доброзичливу людину. Він завжди готовий був підтримати та допомогти. Енергія та життєрадісність Артура надихала всіх навкруги. Молодий, енергійний хлопець віддав своє життя за нашу незалежність. Його втрата – невимовний біль для рідних та близьких. Нехай світла памʼять про Артура, як відданого сина, воїна та патріота, назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав та любив”, – йдеться у повідомленні.

Комітет повідомив, що Артур загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому було 29 років.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Артура Галстяна. 

На війні з РФ вже загинуло багато українських спортсменів. Зокрема, раніше стало відомо про загибель на війні гандболіста Олександра Перепелиці, віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука, чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка, фехтувальника Федора Єпіфанова, боксерського судді міжнародної категорії Ельчина Мурадова.

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