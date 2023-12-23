На війні загинув боксерський суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов

На фронті загинув боксерський суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.

Про це повідомила Федерація боксу України.

“Стало відомо, що знаходячись на фронті, внаслідок російського артилерійського удару загинув наш друг, побратим, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов”, - йдеться в повідомленні.

Федерація боксу повідомила, що Ельчин Мурадов з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Ельчина Мурадова.

На війні з РФ вже загинуло багато українських спортсменів. Зокрема, раніше стало відомо про загибель на війні гандболіста Олександра Перепелиці, віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука, чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка, фехтувальника Федора Єпіфанова.