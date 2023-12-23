У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Станіслав на Херсонщині з безпілотника, загинув літній чоловік

Внаслідок російської агресії продовжують гинути цивільні українці.

Окупанти атакували Станіслав на Херсонщині з безпілотника, загинув літній чоловік
Фото: Google Maps

Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель.

Зі свого боку, прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

За даними слідства, 23 грудня близько 16:00 збройні сили РФ здійснили атаку БПЛА по Станіславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Нагадаємо, сьогодні ввечері близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies