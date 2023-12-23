Окупанти атакували Станіслав на Херсонщині з безпілотника, загинув літній чоловік

Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель.

Зі свого боку, прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

За даними слідства, 23 грудня близько 16:00 збройні сили РФ здійснили атаку БПЛА по Станіславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Нагадаємо, сьогодні ввечері близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.