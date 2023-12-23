Від початку тижня окупанти по Херсонщині випустили більше 2500 снарядів, – Кулеба

Через російські обстріли від початку тижня загинуло двоє людей.

Росія продовжує часті обстріли України. З особливою інтенсивністю ворог атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, з початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день.

Також Кулеба додав, що за цей тиждень в Херсонській області двоє людей, на жаль, загинули. Ще 28 – поранені. Серед них четверо дітей.

Всі отримують необхідну допомогу.

Як зазначає замкерівника ОП, більшість безпілотників, якими атакує Росія територію України, сьогодні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота є ефективною і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації.

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.