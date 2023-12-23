Від початку тижня окупанти по Херсонщині випустили більше 2500 снарядів, – Кулеба

Росія продовжує часті обстріли України. З особливою інтенсивністю ворог атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, з початку тижня там майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день.
Також Кулеба додав, що за цей тиждень в Херсонській області двоє людей, на жаль, загинули. Ще 28 – поранені. Серед них четверо дітей.
Всі отримують необхідну допомогу.
Як зазначає замкерівника ОП, більшість безпілотників, якими атакує Росія територію України, сьогодні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота є ефективною і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації.
Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози.
- Як повідомив очільник Херсонщини Прокудін, впродовж минулої доби російські окупанти знову завдали ударів по Херсону та області з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів поранень зазнали шестеро мирних жителів.
- Також нещодавно росіяни здійснили масовану атаку по Херсонщині, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. 16 людей поранені, серед них четверо – діти.