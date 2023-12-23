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У Дніпрі затримали підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної

Наймолодшому затриманому 14 років, найстаршому – 19.

У Дніпрі затримали підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної
Фото: Нацполіція

У Дніпрі затримали групу підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах.

"Семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка", – повідомили у Національній поліції.

За словами правоохоронців, безпритульну підлітки вбили в ніч з 2 на 3 грудня. 

Підозрювані напали на жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем. Від травм потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. Проте, попри численні тілесні ушкодження, йому вдалося втекти. Він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. 

Підлітки можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Фото: Нацполіція

Вдалося встановити всіх учасників подій. Поліцейські провели близько десяти обшуків за місцями проживання підозрюваних, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності. В телефоні одного з підлітків виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини.

Фото: Нацполіція

Також правоохоронці отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець м. Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. 

Фото: Нацполіція

Наразі семеро нападників затримані і перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру.Підліткам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. 

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