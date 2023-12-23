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Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення: наслідки обстрілів на Донеччині

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область.

Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення: наслідки обстрілів на Донеччині
Фото: Ігор Мороз

Внаслідок обстрілів російськими загарбниками у Мар'їнській громаді на Донеччині загинула 1 людина, поранення отримали ще 10 цивільних.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Ігор Мороз.

"На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Катеринівці, 1 людина поранена в Антонівці. В Очеретинській громаді 3 людини поранено у Новоселівці Першій. У Кураховому поранено 1 людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, приватні будинки і промзону", – пише Мороз.

Крім того, на Горлівському напрямку у Торецьку поранено 4 людини, пошкоджено 23 будинки, 4 об'єкти інфраструктури і 3 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю. В Іллінівській громаді поранено людину, пошкоджено 20 будинків.

На Лисичанському напрямку обстріляні три вулиці Серебрянки Сіверської громади, пошкоджено будинок у Торському Лиманської громади.

  • 21 грудня російська армія завдала два авіаудари по місту Торецьк, що на Донеччині. Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє працівників шахти від отриманих тілесних ушкоджень загинули. 
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