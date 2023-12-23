На Таврійському напрямку Сили оборони знищили майже пів тисячі окупантів

Також знищено 37 одиниць техніки ворога.

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Протягом минулої доби мукраїнські військові знищили на Таврійському напрямку ще 499 російських терористів.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог завдав 13 авіаударів, провів 46 бойових зіткнень, здійснив 924 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

Шахтарський напрямок

ЗСУ відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Військові відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – пише пресцентр.

Сили оборони знищили 499 росіян, також знищено 37 одиниць техніки ворога, зокрема:

2 танки;11 ББМ;8 артсистем;1 ПТРК;14 автомобілів;1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"1 склад боєприпасів.

Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено.