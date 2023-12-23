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Окупанти вивозять українських дітей на пропагандистські заходи в РФ, – ЦНС

Росіяни намагаються переконати українців, що "України не існує".

Окупанти вивозять українських дітей на пропагандистські заходи в РФ, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти вивозять українських дітей з ТОТ України на пропагандистську виставку в РФ. Там дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Міжнародний злочинець та за сумісництвом нацистський фюрер рф владімір путін нещодавно вкотре публічно заперечив існування українського народу. Наразі рф систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити ціле покоління українців", – пишуть у ЦНС.

В межах цієї політики росіяни почали масово вивозити українських дітей до Москви на пропагандистську виставку “Росія”. На виставці дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина рф.

  • За даними української розвідки, щонайменше 11 тисяч українських дітей утримують у російських "таборах перевиховання".
  • Лише офіційно станом на початок серпня цього року Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч дітей з України. Реальні цифри, як кажуть в офісах генпрокурора й омбудсмана України, у рази більші.
  • Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
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