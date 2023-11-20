Щонайменше 11 тисяч українських дітей утримують у російських "таборах перевиховання", – розвідка

Порушується їх право на життя та свободу.

Щонайменше 11 тисяч українських дітей перебувають у російських "таборах перевиховання". Що є порушенням прав і свобод депортованих дітей. Про це повідомляє Міноборони Британії.

"За наявними даними, щонайменше 11 тисяч українських дітей перебувають в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від дому", — написали у британській розвідці з посиланням на дані доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

Також у Міноборони Британії додали, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою.

Лише офіційно станом на початок серпня Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч українських дітей. Хоча реальні цифри, як кажуть в офісах генпрокурора й омбудсмана України, у рази більші. І тільки 386 дітей вдалося повернути батькам і рідним. У російських таборах чи прийомних сім’ях намагаються знищити їхню ідентичність. Росіяни щомісячно отримують до $1,7 тис. за кожну українську дитину. Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії — мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.