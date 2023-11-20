"Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - заявив Президент.

Президент Володимир Зеленський анонсував нову військову допомогу від США.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 20 листопада за підсумками зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі.

"Дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили українські дії в Чорному морі та захист експортного коридору. Президент подякував партнерам, які "допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці".

Нагадаємо, очільник Пентагону прибув до України з неоголошеним візитом та заявив про продовження підтримки нашої держави.

Згодом ЗМІ повідомили з посиланням на офіційних осіб, які супроводжували Остіна в поїздці, що США зможуть продовжувати відправляти допомогу Україні, зокрема, далекобійну зброю і боєприпаси, "принаймні упродовж деякого часу".