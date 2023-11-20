Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський анонсував нову військову допомогу від США

"Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - заявив Президент.

Зеленський анонсував нову військову допомогу від США
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський анонсував нову військову допомогу від США.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 20 листопада за підсумками зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном та верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі.

"Дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили українські дії в Чорному морі та захист експортного коридору. Президент подякував партнерам, які "допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, очільник Пентагону прибув до України з неоголошеним візитом та заявив про продовження підтримки нашої держави.

Згодом ЗМІ повідомили з посиланням на офіційних осіб, які супроводжували Остіна в поїздці, що США зможуть продовжувати відправляти допомогу Україні, зокрема, далекобійну зброю і боєприпаси, "принаймні упродовж деякого часу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies