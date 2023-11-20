Ввезення гуманітарки з-за кордону. Кабмін продовжив дію нинішніх правил до 1 квітня

З 1 грудня Мінсоцполітики запустить Автоматизовану систему, але вона поки буде не обов'язковою. Перехідний період триватиме до весни.

Волонтери зможуть використовувати паперові декларації для ввезення гуманітарних вантажів до 1 квітня 2024 року, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Це дасть змогу організаціям, які завозять гуманітарну допомогу, продовжувати свою діяльність за звичними процедурами", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 20 листопада. Ним внесено зміни до вересневої постанови №953, зазначили в LB.ua в міністерстві. Документ незабаром має з'явитися на Урядовому порталі. Тут важливий момент, чи зберігатиметься дія постанов, ухвалених у березні 2022 року, які спростили ввезення гуманітарки, особливо автомобілів для війська.

У Мінсоцполітики зазначають, що з 1 грудня таки запустять Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Тому волонтери вже зможуть почати нею користуватися добровільно і подавати декларацію онлайн.

Зазначимо, 1 листопада систему почали тестувати. До тестування долучилися більше 300 організацій, за даними міністерства.

Волонтери, які беруть у цьому участь, скаржаться, що наразі недоступний увесь функціонал системи. Ті, хто тестував її на вантажах, що уже пройшли кордон, розповіли LB.ua, що система його не відображає. Відповідно, їм досі незрозуміло, як заповнювати звітність. А у випадку порушення організацією правил, система блокуватиме користувача на пів року.

Це викликає побоювання у спільноти, що невідпрацьований механізм може дати збій і поставити під загрозу постачання необхідних для фронту речей і не лише. Саме тому волонтери вимагали перенести запуск або зробити його не обов'язковим.

Крім того, вони мають чимало зауважень до нововведень, хоч і розуміють, що контроль за переміщенням гуманітарки вводити потрібно, аби її не розкрадали. Та вводити лише тоді, коли буде чітко відпрацьований механізм. Нещодавно у зверненні до президента волонтери описали основні проблеми, які бачать зараз.

Мінсоцполітики обіцяє опрацьовувати коментарі та пропозиції для покращення правового регулювання процедури ввезення і обліку гуманітарної допомоги.