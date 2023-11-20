Втрати російських військ на лівому березі Херсонщини дуже великі, — розвідка Естонії

Через втарти росармія була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.

Начальник штабу естонської дивізії Янно Мярк заявив, що російські війська зазнають великих втрат на лівому березі Дніпра, де українська армія продовжує вести спецоперацію, пише ERR.

За його словами, на східному березі Дніпра, де українські війська розпочали свою операцію вже більше місяця тому, ЗСУ вдалося розширити свої плацдарми.

"На сьогодні приблизно за 30 кілометрів на північний схід від Херсона просунулися на два-три кілометри, а за 15 кілометрів на південний схід від Херсона - до чотирьох кілометрів. Безпосереднє завдання цієї операції – відтіснити війська РФ таким чином, щоб її артилерійські системи не досягали Херсона та прилеглих до нього населених пунктів. Дальність дії 152-мм артилерійської системи, яка переважно використовується російськими військами, становить 25 км", – пояснив полковник.

Мярк зазначив, що російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі, або перекидання туди додаткових сил. За його словами, втрати російських військ там також дуже великі.

"Втрати за цей чотиритижневий період оцінюються близько 3500 російських військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими. І це вже змусило російське командування перекинути в цей район підрозділи з інших фронтів", – сказав полковник.

За словами Мярка, російська сторона зазнає більших втрат. І це частково пов'язано з вибором тактики, коли "збройні сили Російської Федерації на людські життя не зважають, а для українських сил людське життя важливе".

Естонський полковник уточнив, що це вже змусило російське командування перекинути в цей район підрозділи з інших фронтів.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку ворог зосередив основні зусилля на обороні, витісненні захисників із зайнятих плацдармів на лівому березі. Удосконалюють мінні загородження і шляхи забезпечення, продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійсь