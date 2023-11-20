Зеленський зустрівся з гендиректором Fox Corporation та журналістами Fox News та The Sun

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали Україну.

Про це повідомляє сайт ОП.

Глава держави подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією та за те, що розповідали про російські звірства попри ризики для себе.

Навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл. Тоді загинули оператор Пʼєр Закржевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова. Бенджамін Холл був важко поранений.

Президент відзначив важливу роль світових медіа в консолідації міжнародної підтримки України й висловив співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрала війна.

"Весь цей час журналісти, оператори, редактори, фотографи, водії – на лінії фронту. Оскільки це гібридна війна, у російських руках інформація – це також зброя. Щирі співчуття батькам і близьким тих дуже хоробрих чоловіків і жінок, які втратили свої життя, намагаючись показати, що відбувається в Україні. Зокрема й завдяки журналістам із багатьох країн ми зараз маємо таку підтримку у світі", – зазначив Зеленський.

За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України Президент відзначив Бенджаміна Холла орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Глава держави подякував Лаклану Мердоку за приїзд і наголосив, що це дуже важливий сигнал підтримки в час, коли фокус уваги світу розмитий іншими подіями.

Президент також розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу. Володимир Зеленський відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року американський канал Fox News повідомив про загибель в Україні оператора телеканалу, громадянина Ірландії П'єра Закревські. Він працював над репортажем з Київщини разом із кореспондентом Бенджаміном Холлом, який отримав поранення. Разом з іноземними журналістами в машині, яка потрапила під обстріл, перебувала й українська журналістка Олександра Кувшинова. Вона теж загинула. Автівку медійників росіяни обстріляли в селі Горенка біля Києва.