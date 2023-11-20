За рік кількість офіційних безробітних зменшилася у понад 2 рази, – НБУ

Українців, які отримують допомогу по безробіттю, стало у понад 5 разів менше.

У жовтні 2023 року було зареєстровано 97,3 тис. офіційних безробітних. Рік тому статус безробітного мали 239,1 тис. осіб.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Кількість зареєстрованих безробітних українців, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тис. осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у жовтні становила 55,4 тис. (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Навантаження одне вільне місце – 2,0.

Нагадаємо, у вересні майже 50 тис. українців доєднались до “Армії відновлення”. Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській області – 9 502.

У період з жовтня 2022 року по вересень 2023-го участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 безробітних українців із 19 областей.