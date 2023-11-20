Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
ГоловнаЕкономікаДержава

За рік кількість офіційних безробітних зменшилася у понад 2 рази, – НБУ

Українців, які отримують допомогу по безробіттю, стало у понад 5 разів менше.

За рік кількість офіційних безробітних зменшилася у понад 2 рази, – НБУ
Київський центр зайнятості
Фото: Борис Корпусенко

У жовтні 2023 року було зареєстровано 97,3 тис. офіційних безробітних. Рік тому статус безробітного мали 239,1 тис. осіб.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Кількість зареєстрованих безробітних українців, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тис. осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у жовтні становила 55,4 тис. (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Навантаження одне вільне місце – 2,0.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, у вересні майже 50 тис. українців доєднались до “Армії відновлення”. Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській області – 9 502.

У період з жовтня 2022 року по вересень 2023-го участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 безробітних українців із 19 областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies