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ОПЕК+ розглядає можливість скоротити видобуток нафти, - ЗМІ

Водночас, деякі джерела вважають, що занадто рано говорити про подальші скорочення.

ОПЕК+ розглядає можливість скоротити видобуток нафти, - ЗМІ
Фото: ukrinform.ua

Зустріч ОПЕК+ має відбутись 26 листопада. На ній можуть розглянути можливість додаткових скорочень видобутку нафти на фоні зниження її ціни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

“Одне джерело в ОПЕК+, ім'я якого відмовилося назвати, заявило, що існуючих обмежень може бути недостатньо, і група, ймовірно, проаналізує, чи можна буде запровадити більше під час зустрічі. Два інших джерела в ОПЕК+ сказали, що можна обговорити більш глибокі скорочення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити загальний видобуток нафти на 5,16 млн барелів на день. Це близько 5% добового світового попиту. Скорочення включають 3,66 млн барелів на добу для ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.

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Водночас, інші джерела повідомляють, що занадто рано говорити про те, чи будуть обговорюватися подальші скорочення, а ще одне не вважає скорочення ймовірним.

Таке рішення може бути прийнято на фоні того, що ціна на нафту марки Brent впала приблизно до 79 доларів за барель з вересневого максимуму 2023 року, близького до 98 доларів. 

ОПЕК і міністерство енергетики Саудівської Аравії не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, Світовий банк передбачає три можливі сценарії на ринку нафти на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС. У квартальному звіті йдеться, що у разі загострення кризи ціни на нафту можуть підскочити до 157 доларів за барель, 

Наприкінці жовтня нафта подешевшала після “стриманішого” наступу Ізраїлю у Секторі Гази.

Тим часом Великобританія хоче збільшити видобуток нафти та газу в Північному морі через щорічне ліцензування.

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