Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до $157 за барель на тлі кризи на Близькому Сході

Це – найгірший із прогнозованих варіантів. За найбільш оптимістичним здорожчання відбудеться від 93 доларів до 102.

Світовий банк передбачає три можливі сценарії на ринку нафти на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС. У квартальному звіті йдеться, що у разі загострення кризи ціни на нафту можуть підскочити до 157 доларів за барель, пише Euronews. Для порівняння, сьогодні вранці еталонна європейська марка Brent торгувалася приблизно по 88 доларів.

Банк також попередив, що може зрости і вартість продуктів харчування, якщо війна на Близькому Сході триватиме. Поки що від початку війни Ізраїлю з ХАМАС вартість барелю нафти зросла приблизно на 6%, тоді як ціни на сільськогосподарські товари, більшість металів та інші товари майже не змінилися.

У своєму огляді товарних ринків організація окреслила три сценарії ризику для ізраїльської війни із ХАМАС, засновані на історичних епізодах регіональних конфліктів з 1970-х років.

Найменш руйнівним результатом буде скорочення світових поставок нафти на 500 000 до 2 мільйонів барелів на день, що призведе до зростання цін на 3%-13% до діапазону від 93 до 102 доларів за барель.

Якщо ситуація буде загострюватися далі, глобальне постачання нафти буде скорочено на 3-5 мільйонів барелів на день. Це спочатку призведе до зростання цін на нафту на 21-35% – до 109-121 долара за барель.

За найгіршим сценарієм, який можна порівняти з арабським нафтовим ембарго в 1973 році, світові пропозиції нафти скоротяться на 6-8 мільйонів барелів на день. Це спочатку призведе до зростання цін на 56-75% – до 140-157 доларів за барель.

Згідно з базовим сценарієм, світові ціни на нафту становитимуть у середньому 90 доларів за барель до кінця 2023. Таким чином середня ціна за барель цьогоріч становитиме $81.

Щодо решти товарного ринку, у звіті прогнозується падіння цін наступного року на 4,1% загалом, перш ніж вони стабілізуються у 2025 році. Очікується, що через збільшення пропозиції наступного року сільськогосподарські товари будуть дешевшими. Прогнозується, що ціни на недорогоцінні метали також впадуть на 5% у 2024 році.

Головний економіст Світового банку Індерміт Гілл вважає, що якщо конфлікт загостриться, світова економіка вперше за десятиліття зіткнеться з" подвійним енергетичним шоком" – не лише від війни в Україні, а й від війни Близького Сходу.

Нагадаємо, півтори тижні тому нафта подорожчала на 2% на тлі зростання напруженості на Близькому Сході. Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,75 долара, до 91,65 долара за барель. Учора нафта подешевшала після того, як наземна операція Ізраїлю у Секторі Гази почала розгортатися стриманіше, ніж Тель-Авів заявляв раніше.