У Британії звільнили урядового помічника за заклики до повного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив урядового помічника за вимогу “постійного” припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це пише Politico з посиланням на ЗМІ.

Депутат від Консервативної партії Пол Брістов, який працював особистим секретарем міністра з технічних питань Мішель Донелан, застеріг від “колективного покарання народу Гази за злочини ХАМАСу”.

У листі, надісланому Сунаку минулого тижня, Брістов закликав прем’єр-міністра закликати до “постійного припинення вогню”, щоб “врятувати життя та забезпечити безперервну гуманітарну допомогу для людей, які її потребують найбільше”.

Хоча уряд Сполученого Королівства закликає до гуманітарних “пауз” у конфлікті, Сунак не закликає до повного припинення вогню, зокрема вказуючи на продовження бомбардувань ХАМАСом Ізраїлю.

“Пола Брістова попросили залишити посаду в уряді після коментарів, які не відповідають принципам колективної відповідальності”, − заявив речник Даунінг-стріт.

Брістов є першим лідером урядової чи опозиційної Лейбористської партії, якого було звільнено за розходження з лінією керівництва щодо конфлікту.

Лідер лейбористів Кейр Стармер зазнав тиску з боку однопартійців після того, як він підтримав позицію Сунака, яку також схвалили США та ЄС, закликаючи до гуманітарних “пауз” у конфлікті, а не до припинення вогню.

Нагадаємо, Лондон планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм. Йдеться, зокрема, про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС.