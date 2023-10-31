У Британії звільнили урядового помічника за заклики до повного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив урядового помічника за вимогу “постійного” припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це пише Politico з посиланням на ЗМІ.
Депутат від Консервативної партії Пол Брістов, який працював особистим секретарем міністра з технічних питань Мішель Донелан, застеріг від “колективного покарання народу Гази за злочини ХАМАСу”.
У листі, надісланому Сунаку минулого тижня, Брістов закликав прем’єр-міністра закликати до “постійного припинення вогню”, щоб “врятувати життя та забезпечити безперервну гуманітарну допомогу для людей, які її потребують найбільше”.
Хоча уряд Сполученого Королівства закликає до гуманітарних “пауз” у конфлікті, Сунак не закликає до повного припинення вогню, зокрема вказуючи на продовження бомбардувань ХАМАСом Ізраїлю.
“Пола Брістова попросили залишити посаду в уряді після коментарів, які не відповідають принципам колективної відповідальності”, − заявив речник Даунінг-стріт.
Брістов є першим лідером урядової чи опозиційної Лейбористської партії, якого було звільнено за розходження з лінією керівництва щодо конфлікту.
Лідер лейбористів Кейр Стармер зазнав тиску з боку однопартійців після того, як він підтримав позицію Сунака, яку також схвалили США та ЄС, закликаючи до гуманітарних “пауз” у конфлікті, а не до припинення вогню.
Нагадаємо, Лондон планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм. Йдеться, зокрема, про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС.