Ізраїль ліквідував командира батальйону ХАМАСу та вдарив по 300 цілях

Винищувачі завдали удару по Насіму Абу Аджіні, який керував різаниною 7 жовтня в кібуці Ерез і мошаву Нетів Ха-Асара.

Армія оборони та Служба безпеки Ізраїлю ліквідували командира батальйону північної бригади терористичного угруповання ХАМАС “Бейт Лахія”.

Про це йдеться у телеграм-каналі ЦАХАЛу.

На основі даних розвідки ізраїльскі винищувачі завдали удару по Насіму Абу Аджіні, який керував різаниною 7 жовтня в кібуці Ерез і мошаву Нетів Ха-Асара.

Раніше Аджіні командував ХАМАСом, брав участь у розробці безпілотників та парапланів терористичної організації.

“Його ліквідація суттєво шкодить зусиллям терористичної організації ХАМАС з перешкоджання наземній діяльності ЦАХАЛу”, − йдеться у повідомленні військових.

За минулу добу об'єднані бойові сили Ізраїлю завдали ударів по приблизно 300 об'єктах терористів, включно з пусковими пунктами протитанкових ракет та військовими комплексами в підземних тунелях.

Під час наземних дій військ військовослужбовці неодноразово стикалися з осередками терористів, які вели вогонь як з протитанкових ракет, так і з кулеметів. “Військовослужбовці знищували терористів і направляли повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі терористів”, − додали у ЦАХАЛі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у Секторі Гази, бо "настав час для війни".