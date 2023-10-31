Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав промовистим той факт, що президент Росії Володимир Путін не засудив події в Махачкалі, де натовп увірвався в аеропорт для виявлення там ізраїльтян.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Кірбі назвав це "демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування".

"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав він.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки... Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - додав Кірбі.

Коментуючи заяви Путіна, що за подіями в Дагестані нібито стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це - "класична риторика господаря Кремля".

“Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто. І хороший лідер, порядний лідер, назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, на російському Кавказі кілька днів поспіль відбуваються антиізраїльські акції, частина з яких переросла у справжні погроми. Події в Махачкалі стали апофеозом цього антисемітського дійства: оскаженілий натовп шукав євреїв в дагестанській столиці і намагався їх щонайменше покалічити, якщо не вбити. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі".

У МЗС України прокоментували антисемітські події в Махачкалі. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Він нагадав, що не так давно і президент Путін, і міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими заявами щодо євреїв.