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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл наполягає на наданні допомоги Україні

Макконнелл фактично пов'язав напади ХАМАС на Ізраїль та РФ на Україну. 

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл наполягає на наданні допомоги Україні
Фото: Укрінформ

Лідер республіканської меншості в Сенаті, Мітч Макконнелл, виступає за допомогу Україні, хоча республіканська більшість у Палаті представників наполягає на окремому пакеті допомоги Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN.

Таку заяву Макконнелл зробив, представляючи посла України в США Оксану Маркарову на заході в Кентуккі.

“Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і накласти реальні наслідки на тиранів, які тероризували народ України та Ізраїлю. І прямо зараз у Сенату є шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це”, – сказав Макконнелл.

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Він наголосив, що вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка захитається. 

“Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну” - зауважив Макконелл.

Лідер республіканців у Сенаті підкреслив, що якщо Росія переможе, “немає сумнівів, що апетит Путіна до імперії фактично пошириться на НАТО, підвищуючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас”.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що законопроєкти про надання нової допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо один від одного.

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