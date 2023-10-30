Викрадену ХАМАС ізраїльську військовослужбовицю звільнили з полону

Її звільнили під час наземної операції в Газі.

Викрадену бойовиками ХАМАС 7 жовтня ізраїльську військовослужбовицю звільнили з полону під час наземної операції в Газі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на ЦАХАЛ.

“Вночі військовослужбовицю PVT Орі Мегідіш було звільнено під час наземної операції ЦАХАЛу”, — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Уточнюється, що військовослужбовиця пройшла медичний огляд, почувається добре та зустрілася зі своєю родиною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить бойові дії та атаки у Секторі Гази, бо "настав час для війни".

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю, ймовірно, змінила плани щодо повномасштабного наступу на сектор Гази, однак ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС.