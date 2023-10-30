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Азербайджан відправив до України першу партію електрообладнання​

З Азербайджану до України відправили першу партію електрообладнання

Азербайджан відправив до України першу партію електрообладнання​
Фото: azertag.az

З Азербайджану до України відправили першу партію електрообладнання. Конвой складається з 14 вантажівок.

Про це пише азербайджанське державне інформагентство Azertag.

Обладнання відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку. Гуманітарний вантаж, який підготувало Міністерство енергетики країни, містить понад 555 тисяч метрів електричних кабелів та дротів. Це - допомога в межах розпорядження президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року.

Зазначається, що гумдопомогу надсилають "для підтримки заходів щодо відновлення стійкого електропостачання територій, які постраждали від поточної ситуації в Україні".

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Найближчим часом вирушить наступна частина допомоги загальною вартістю 7,6 млн доларів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. 

Також Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

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